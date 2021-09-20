На Миколаївщині інспектор ДСНС за гроші «закривав очі» на порушення правил пожежної безпеки (відео)

Працівники ДБР підозрюють у хабарництві головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС на Миколаївщині, який за гроші обіцяв не штрафувати власника магазину через порушення правил протипожежної безпеки.

Слідчі ДБР встановили, що інспектор обіцяв власнику магазину непродовольчих товарів за гроші допомогти правильно заповнити та пришвидшити отримання протипожежної декларації, яку підприємець мав оформити ще до початку роботи.

За цю ж плату пожежник мав і надалі «закривати очі» на порушення правил пожежної безпеки у магазині у подальшому.

17 вересня інспектор ДСНС отримав хабар, але зрозумівши, що його викрили, намагався втекти від правоохоронців, проте після погоні його все ж затримали, а гроші вилучили.

На даний час посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави – 142 тис. 740 гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР