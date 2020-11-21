На Миколаївщині кіберполіцейські викрили групу онлайн-шахраїв які ошукали громадян на півмільйона гривень

20 листопада співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими Первомайського відділу поліції та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили групу онлайн-шахраїв з числа чотирьох місцевих мешканців віком від 20 до 40 років.

Зловмисники на інтернет-майданчиках розміщували оголошення про продаж товарів по заниженим цінам, яких не мали в наявності. В результаті таких дій заволодівали коштами довірливих громадян із різних регіонів України, які ті надсилали шахраям у якості попередньої та повної оплати замовлень.

Слідством встановлено, що учасники злочинної групи вчиняли протиправні дії з початку року. Для пошуку потерпілих та обману створювали фейкові акаунти на онлайн-платформі комерційних оголошень. З метою конспірування використовували банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Слідством встановлено, що жертвами шахраїв стали щонайменше 50 громадян. Загальна сума завданих громадянам збитків сягає 500 тисяч гривень. Вживаються заходи зі встановлення інших потерпілих.

Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели ряд обшуків за місцями мешкання аферистів.

В результаті слідчих дій поліцейські вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, на яких встановлена наявність облікових записів, що підтверджують факти вчинення шахрайств, а також банківські картки, сім-картки зловмисників та інші речові докази.

Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області