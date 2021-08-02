На Миколаївщині начальниця слідчого відділу за хабар пропонувала закрити справу про зберігання наркотиків
Слідчі Теруправління Державного бюро розслідувань Миколаєва за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно начальниці слідчого відділу поліції в Миколаївській області, яка підбурила громадянку дати хабар за нібито закриття кримінального провадження. Обвинувальний акт направлено до суду.
У квітні 2021 року начальниця слідчого відділу повідомила фігурантці кримінального провадження, що для закриття справи за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів їй необхідно дати хабар у сумі 900 доларів США.
Вона запевнила жінку, що начебто віддасть ці гроші прокуророві і домовиться з ним про припинення кримінального провадження, хоча насправді не планувала цього робити, а просто хотіла забрати гроші собі.
Працівники ДБР затримали начальницю слідчого відділу 30 квітня 2021 року під час отримання 900 доларів США.
Посадовиця обвинувачується у підбурюванні особи на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, та у вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України).
Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – Національна поліція.