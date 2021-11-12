На Миколаївщині поліцейські затримали озброєну етнічну групу серійних викрадачів сейфів

У масках та рукавичках, зі спеціальним приладдям п’ятеро раніше судимих зловмисників з Одеси віком від 30-ти до 40-ка років проникали до офісних приміщень підприємств, заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній та торгових об’єктів, де викрадали великі суми грошових коштів із сейфів, іноді разом із самими сейфами. Нині правоохоронці встановили причетність угруповання до серії крадіжок на території Миколаївщини та перевіряють до вчинення щонайменше 20 таких злочинів у інших регіонах.

11 листопада зловмисники були затримані на Первомайщині, безпосередньо на автодорозі, коли повертались до Одеси після того, як викрали з двох офісів більше півмільйона гривень. Спецоперацію із затримання озброєного угруповання проводили оперативники управління карного розшуку та спецпризначенці КОРД.

Під час слідчих дій у фігурантів правоохоронці виявили спеціальне знаряддя для зламу, грошові кошти, які зловмисники вже встигли розділити між собою, а у двох затриманих ще й пістолет іноземного виробництва та гранату Ф-1. Все вилучене поліція направила на проведення відповідних експертиз.

— Злочинці професійно обкрадали офіси. Вночі проникали в кабінети бухгалтерів або директорів, знаючи, що там може бути готівка, і менш ніж за три хвилини прямо з сейфами виносили мільйони. До місця мешкання зловмисники так і не доїхали, тому що були затримані у ході спецоперації на трасі, щойно в’їхали на територію Миколаївської області, — розповідає начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

Наразі триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Додатково дії двох фігурантів кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно трьох інших вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Готуються матеріали для вручення зловмисникам повідомлень про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області