На Миколаївщині поліція припинила спробу рейдерського захоплення підприємства

Правопорушників затримано. Їхнім діям буде надана правова оцінка. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні близько 6:00 ранку у поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли близько 30 невідомих озброєних осіб.

На місце події по тривозі буди підняті та негайно прибули особовий склад та керівництво відділу поліції, бійці спецпідрозділу ТОР та поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області.

За вказівкою керівництва ГУНП вказані особи були затримані. Наразі з ними проводять слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Поліція наголошує, всі спірні питання мають вирішуватись у законний спосіб — через суд та судових виконавців. Усі інші спроби дестабілізації ситуації та ескалації конфліктів будуть і надалі жорстко припинятися, а особи, які діють всупереч законодавству — нести відповідальність за свої дії.

Національна поліція України