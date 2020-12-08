На Миколаївщині повідомлено про підозру у катуванні іноземцю, який знущався над дружиною

Очаківські правоохоронці розслідують факт катування місцевої мешканки громадянином Бельгії, з якою він перебував у шлюбі та, застосовуючи фізичну силу, принижував жінку.

Подружнє життя з чоловіком від самого початку не було для жінки безпечним. Він змушував дружину виконувати його вимоги проти її волі, застосовуючи фізичне та психологічне насильство. На ґрунті ревнощів кривдник бив та принижував жінку.

Не в силі терпіти знущання, потерпіла врешті забрала дитину і втекла від свого кривдника, і вже понад трьох років не контактує з чоловіком. Та не зважаючи на цей час, у слідчих вистачило доказів, аби оголосити кривднику про підозру у злочині.

За погодженням із місцевою прокуратурою слідчі Очаківського відділу поліції повідомили іноземцю про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області