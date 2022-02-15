На Миколаївщині припинено злочинну діяльність онлайн-шахрайки

40-річна мешканка Очакова ошукувала громадян, продаючи через інтернет-аукціон речі, яких не мала в наявності. Всього за оцінкою кіберполіції від дій зловмисниці постраждало понад 80 громадян із різних регіонів України, а сума завданих збитків складає більше 200 тисяч гривень.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ спільно з дізнавачами відділілення поліції № 7 Миколаївського районного управління під процесуальним керівництвом прокуратури припинили незаконну діяльність шахрайки.

Відомо, що зловмисниця відстежувала у мережі інтернет аукціони з продажу речей, а особам, які вигравали аукціон, вона надсилала свої реквізити від імені продавців.

Під час обшуків за місцем мешкання фігурантки поліцейські виявили та вилучили 4 мобільні телефони з обліковими записами, 10 банківських карток та 9 SIM-карток різних мобільних операторів.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». За процесуального керівництва прокуратури вирішується питання щодо повідомлення шахрайці про підозру.

Кіберполіція попереджає, що останнім часом такий вид шахрайства, пов’язаний із продажом неіснуючих товарів на різних платформах комерційних оголошень та у соцмережах, є дуже розповсюдженим, і від нього щоденно страждають довірливі громадяни.

Аби не стати жертвою аферистів, нагадуємо:

— при здійсненні купівлі товару в мережі інтернет користуйтесь тільки перевіреними ресурсами, звертайте увагу на репутацію продавця, дату його реєстрації та шукайте відгуки. Також на сайті кіберполіції у розділі «STOP FRAUD» (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) можна перевірити підозрілі номери банківських карток, мобільні телефони або онлайн-ресурси. Можливо шахраї вже є у базі кіберполіції;

— користуйтесь поштовим сервісом «накладений платіж», оплачуйте посилку тільки після її отримання та перевірки функціональності;

— звертайте увагу на суму, яку запросив продавець. Якщо вона менша, ніж за аналогічні товари на інших торгових інтернет-майданчиках – відносьтесь до таких пропозицій із підвищеною обережністю;

— під час спілкування із продавцем у чаті – просіть надіслати додаткові фотографії товару, за можливості, надайте текст, який продавець повинен написати на листі паперу та сфотографувати на фоні самого товару, що є перевіркою його фактичної наявності;

— не направляйте гроші у якості передоплати за товар.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області