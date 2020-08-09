На Миколаївщині службова недбалість чиновників ПАТ «Укрзалізниця» коштувала ₴200 тисяч

Посадовці після нібито капітального ремонту прийняли пасажирський вагон, який насправді перебував у непрацездатному стані, а виділені кошти привласнили, чим завдали матеріальних збитків державі на понад 200 тисяч гривень.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно службових осіб виробничого підрозділу ПАТ Укрзалізниця «Пасажирське вагонне депо Миколаїв», та скерували обвинувальний акт до суду.

В ході проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовці неналежно виконували свої службові обов’язки, а саме – прийняли після нібито капітального ремонту пасажирський вагон, який насправді перебував у непрацездатному стані, та не відповідав вимогам Правил капітального ремонту. Своїми протиправними діями вони заподіяли державі матеріальних збитків на суму понад 200 тисяч гривень. Було повідомлено про підозру трьом посадовцям — заступнику начальника, начальнику пункту технічного обслуговування вагонів станції Миколаїв-Вантажний, та інженеру з приймання вагонів.

26 травня слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України «Службова недбалість». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідчим к цьому провадженні складений обвинувальний акт, який погоджений з процесуальним керівником та направлений до суду.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області