На Миколаївщині судитимуть командира в/ч, бездіяльність якого призвела до збитків у сумі ₴171 тис.
За процесуального керівництва Військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України до суду направлено обвинувальний акт стосовно командира однієї з військових частин, дислокованих на Миколаївщині, за фактом недбалого ставлення військовою службовою особою до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 425 КК України).
Досудовим розслідуванням установлено, що вказаний командир, у 2014-2016 роках, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов’язків, допустив втрату вантажного причепу, який після вивезення з АР Крим зберігався на відкритій ділянці військового полігону
в Миколаївській області.
Окрім цього, діючи всупереч Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання
та використання військового майна у Збройних Силах України», надав усне розпорядження підлеглим здійснити переміщення облікованих за військовою частиною двох автомобілів «УРАЛ 4320» та без документів передати їх для ремонту невстановленій особі у м. Миколаєві.
Як наслідок, вищезазначені дії та бездіяльність військової посадової особи призвели до виникнення нестачі у військовій частині двох автомобілів «УРАЛ 4320» та вантажного причепу, ринкова вартість яких становить понад 171 тис. гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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