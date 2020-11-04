На Миколаївщині судитимуть командира в/ч, бездіяльність якого призвела до збитків у сумі ₴171 тис.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України до суду направлено обвинувальний акт стосовно командира однієї з військових частин, дислокованих на Миколаївщині, за фактом недбалого ставлення військовою службовою особою до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 425 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що вказаний командир, ​у 2014-2016 роках, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов’язків, допустив втрату вантажного причепу, який після вивезення ​з АР Крим зберігався на відкритій ділянці військового полігону ​

в Миколаївській області.

Окрім цього, діючи всупереч Постанові Кабінету Міністрів України ​«Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання ​

та використання військового майна у Збройних Силах України», надав усне розпорядження підлеглим здійснити переміщення облікованих за військовою частиною двох автомобілів «УРАЛ 4320» та без документів передати ​їх для ремонту невстановленій особі у м. Миколаєві.

Як наслідок, вищезазначені дії та бездіяльність військової посадової особи призвели до виникнення нестачі у військовій частині двох автомобілів «УРАЛ 4320» та вантажного причепу, ринкова вартість яких становить понад ​171 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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