На Миколаївщині уродженця Придністров’я затримали за вбивство знайомого

До відділення поліції №6 (Новоодеський ВП) Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району про те, що в його будинку працює бригада робітників, й одного з них вбито.

На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками, які виконували будівельні роботи, під час застілля сталась сварка, у ході якої зловмисник вдарив ножем знайомого в область шиї. Від отриманих ушкоджень 28-річний потерпілий помер.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік замотав тіло в поліетиленову плівку, однак позбутись не встиг — заснув через надмірну кількість випитого спиртного. Про те, що сталось господаря будинку сповістив охоронець.

Поліцейські доставили 24-річного зловмисника до відділку, де слідчі за узгодженням із окружною прокуратурою затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Також правоохоронці з’ясували, що затриманий наразі перебуває під слідством на території Придністров’я за вчинення хуліганства та військових злочинів.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області