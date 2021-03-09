На Миколаївщині затримаyj поліцейського, який вимагав гроші у свого колеги

Старший оперуповноважений одного з відділень Миколаївського районного управління поліції, володіючи інформацією конфіденційного характеру про одного з поліцейських, вирішив його шантажувати та отримати «відкупні». Слідчі ДБР кваліфікували такі дії як вимагання, за що передбачено позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Миколаївським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановлена інформація щодо протиправних дій співробітника одного з відділень Миколаївського районного управління поліції. Зокрема 37-річний старший оперуповноважений поліції, дізнавшись приватну інформацію про одного з поліцейських ГУНП у Миколаївській області, зберігання «таємниці» оцінив у дві тисячі доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки слідчі ТУ ДБ, розташованого у місті Миколаєві, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Після отримання першої частини зазначеної суми — 28 тисяч гривень — на банківську карту оперуповноваженого поліції затримали. Слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, готують йому вручення підозри. За шантаж фігурантові загрожує позбавлення волі. Наразі його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України