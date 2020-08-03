На місці захоплення банку працює спільний штаб МВС та СБУ, терорист – громадянин Узбекистану (фото)

Антон Геращенко повідомив, що на місці захоплення банку працює спільний штаб МВС та СБУ, терорист — громадянин Узбекистану, та опублікував його фото. на якому зображений злочинець та заручниця, голова відділення банку.

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«За попередньою інформацією особою яка погрожує терористичним актом є громадянин Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н. Судячи за його соціальними мережами — це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка» — зазначив Геращенко.

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