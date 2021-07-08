На Мукачівщині у помешканні фігуранта злочину поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

Поліцейські Воловця викрили мешканця одного з сіл Мукачівського району на незаконному зберіганні небезпечних предметів. Зброю та набої правоохоронці виявили під час санкціонованого судом обшуку в помешканні 50-річного фігуранта злочину.

Карабін, пістолет, димову шашку, гранату Ф1, дві підствольні гранати, а також набої різного калібру поліцейські вилучили з незаконного обігу і таким чином не допустили їх застосування в злочинних цілях.

За фактом кримінального правопорушення слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Зараз оперативники встановлюють походження зброї та мету їх зберігання. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області