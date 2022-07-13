На Мукачівщині в автомобілі жителя Києва знайшли партію кокаїну на суму понад ₴1 млн.

За процесуального керівництва Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури 29-річному мешканцеві Києва повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів і прекурсорів в особливо великих розмірах, а також у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому вже обрано запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою.

У березні на території Мукачівщини правоохоронці під час патрулювання виявили чоловіка на автомобілі «Toyota Land Cruiser». У транспортному засобі було знайдено кілька десятків пакетиків із уже розфасованим кокаїном, загальна маса якого склала 170 г. Крім того, підозрюваний зберігав там згортки з канабісом і псевдоефедрин – прекурсор, який використовують для виготовлення наркотиків. При собі у жителя столиці виявили і вогнепальну зброю з патронами до неї, які чоловік зберігав без передбаченого законодавством дозволу.

Належність вилучених речовин до наркотичних засобів і прекурсорів підтвердили висновки експертизи. Варто зазначити, що вартість лише вказаної партії кокаїну на чорному ринку оцінюють у понад 1 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. Максимальна міра покарання, яка може загрожувати особі за вказані злочини, – 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури