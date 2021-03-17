На Мукачівщині викрили чоловіка, який поцупив з картки пенсіонерки майже 9 тисяч гривень

Зловмисник викрав у пенсіонерки банківську картку та незаконно перерахував з неї 8 тисяч 750 гривень. Слідчі завершили досудове розслідування за фактом злочину та скерували справу для судового розгляду. Обвинуваченому інкримінують три статті Кримінального кодексу України

Слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі щодо крадіжки грошей з банківської картки жительки мукачівського району. Із заявою про злочин до поліції звернулася 68-річна жінка. Пенсіонерка повідомила правоохоронцям, що з її банківської картки зникли заощадження.

Як встановили поліцейські, до злочину причетний молодий чоловік, який взяв мобільний телефон потерпілої та за допомогою мобільного додатку незаконно переказав кошти. У такий спосіб зловмисник здійснив кілька незаконних операцій. Загалом з картки пенсіонерки незаконно перераховано 8 тисяч 750 гривень.

Фігуранту слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1, ч.2 статті 185 (Крадіжка), ч.1, ч.2 статті 361 (Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації) та ч.1,ч.2 ст.200 (Підробка документів на переказ) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом слідчі скерували для судового розгляду.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області