На Мукачівщині затримали чоловіка, який намагався обікрасти своїх сусідів

Вчора, 15 липня, ввечері на лінію “102” звернулася 57-річна жителька села Павшино, що на Мукачівщині. Жінка повідомила, що потребує негайної допомоги поліцейських, адже з її будинку намагається втекти чоловік, який хотів її обікрасти.

Поліцейські відреагували миттєво — і вже за кілька хвилин прибули за вказаною адресою та затримали зловмисника.

На місці події правоохоронці з’ясували обставини справи і встановили, що 49-річний місцевий житель самостійно пробрався до літньої кухні своїх сусідів і намагався викрасти 3 тисячі гривень, залишені господинею на столі.

Свій намір зловмисник не зміг реалізувати, так як його застали на місці події самі господарі. Заявники зачинили чоловіка в приміщенні, проте він зробив спробу втекти через вікно. Саме в цей момент його і застали поліцейські та завадили покинути місце злочину.

За даним фактом слідчі поліції Мукачівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану). Наразі 49-річний житель Павшина перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області