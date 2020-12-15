На Мукачівщині затримали злодійок, які поцупили гроші з будинку незрячої жінки

Дві жінки під приводом продажу товару зайшли до приватного помешкання незрячої мешканки Жнятино та викрали з будинку 30 тисяч гривень. Поліцейські оперативно відшукали зловмисниць та вилучили у них гроші потерпілої. Слідство у справі триває

З будинку 59-річної мешканки села Жнятино Мукачівського району викрали 30 тисяч гривень. Потерпіла відразу повідомила про крадіжку до поліції. Цей злочин поліцейські Мукачівського районного відділення поліції розкрили того ж дня.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетні дві місцеві мешканки, віком 21 та 44 років. Під приводом продажу товару жінки зайшли до будинку потерпілої. Допоки одна пропонувала власниці оселі товар, інша зайшла до кімнати та викрала гроші.

Жінки, аби відвести від себе підозру, представилися потерпілій вигаданими іменами, проте це не завадило поліцейським вийти на слід зловмисниць.

Працівники поліції вилучили у жінок викрадені гроші та повернули потерпілій.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену групою осіб.

Вчора, 14 грудня, обом фігуранткам слідчі повідомили про підозру у вчиненні вказаного злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області