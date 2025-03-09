На Мукачівщині п’яний неповнолітній мотоцикліст смертельно травмував пішохода

У селі Щасливе, що на Мукачівщині, неповнолітній хлопець смертельно травмував пішохода та втік з місця події. Особу водія встановили та оперативно розшукали. Останнього помістили в ізолятор тимчасового тримання, в справі розпочато слідство

Цієї ночі, 9 березня, близько 00:30 поліцейські отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Центральній в селі Щасливе Мукачівського району. У повідомленні медиків йшлося про те, що ними констатовано смерть молодого хлопця, на тілі якого наявні характерні для ДТП тілесні ушкодження.

Поліцейські негайно прибули на місце аварії. Загиблим виявився 19-річний мешканець села.

Правоохоронці одразу ввели поліцейську операцію «Перехоплення». У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та розшукали винуватця аварії та транспортний засіб на якому він вчинив наїзд.

Причетним виявився 16-річний житель села Щасливе. Останній перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Слідчі вилучили мотоцикл і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

У справі буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення об’єктивних обставин справи.

З сімʼєю неповнолітнього, який незаконно керував незареєстрованим транспортним засобом, працює ювенальна поліція.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області