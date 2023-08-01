На Мукачівщині поліція затримала зловмисника, який вчинив стрілянину на вулиці

Вчора, 31 липня, близько 23-ої години на лінію «102» зателефонувала жителька Воловця, яка повідомила, що почула біля будинку звуки пострілів.

На місце негайно прибув наряд поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці переконалися, що внаслідок хуліганських дій ніхто з місцевих не постраждав та розпочали патрулювання районом. Вже за декілька хвилин співробітники кримінальної поліції розшукали чоловіка, який здійснював постріли – 51-річний місцевий мешканець.

Фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,6 проміле). Слідчі вилучили у нього незареєстрований пістолет «ТТ» калібру 7,62, з якого ймовірно зловмисник і стріляв. Окрім цього, за місцем його проживання поліцейські провели невідкладний обшук та в результаті вилучили понад сотню патронів до вказаного пістолета й один порожній магазин.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Підозрюваного у злочині, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому за скоєне загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове розлідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області