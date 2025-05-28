На Мукачівщині раніше судимий чоловік завдав ножового поранення своєму сину

Поліцейські Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство 22-річного мешканця району. За підозрою у злочині правоохоронці затримали батька потерпілого.

26 травня о 14:40 поліцейські Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію 22-річного мешканця села Лохово з колото-різаною раною грудної клітини.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції.

У ході проведення першочергових заходів поліцейські встановили обставини травмування чоловіка. Як з’ясувалося, потерпілий отримав травму в ході чергової сварки зі своїм батьком. Останній, будучи напідпитку, схопив ножа та завдав сину удар у грудну клітину.

Оперативники затримали підозрюваного – раніше неодноразово судимого 43-річного місцевого жителя. Також слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину – ніж.

Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. За вказаним фактом розпочато слідство за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – йдеться про замах на умисне вбивство.

Наразі потерпілий перебуває на лікуванні, медики надають йому необхідну допомогу. Його батькові загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області