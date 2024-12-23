На Мукачівщині затримала двох зловмисників, які викрали з номеру готелю понад 15 тисяч євро

21 грудня вранці до поліції звернувся чоловік та повідомив, що з номеру готеля у селі Лалово Мукачівського району, де він поселився, зникла сумка з грошовими коштами.

Співробітники кримінальної поліції Відділу поліції №1 Мукачівського РУП провели першочергові заходи та встановили, що вночі до номеру готелю проникли двоє невідомих. Зловмисники забрали з кімнати сумку, у якій були 60 тисяч гривень та 15 тисяч Євро, після чого втекли у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили особи крадіїв – 22 та 32-річні жителі району.

У ході пошукових заходів місцеперебування підозрюваних було встановлено. Поліцейські затримали обох у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У зловмисників слідчі вилучили частину викрадених у заявника грошей.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області