На Мукачівщині затримали водія, який збив на смерть людину та втік з місця ДТП

25 грудня о 22:11 на лінію«102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Кленовець Мукачівського району. Заявник зазначив, що орієнтовно 15 хвилин тому невідомим авто було вчинено наїзд на пішохода. Винуватець аварії втік з місця події.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого райвідділу поліції. Було встановлено, що потерпілим є 33-річний житель села Верхня Визниця. Від отриманих в ДТП травм чоловік помер на місці події.

Для розшуку та затримання винуватця аварії на території області було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом правоохоронцям вдалося розшукати покинутий автомобіль марки «Daewoo Lanos», з характерними для ДТП ушкодженнями. Буквально через годину було затримано і самого водія – 19-річного мешканця селища Кольчино. Його освідували — чоловік перебував тверезий.

Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи.

За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув’язнення. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області