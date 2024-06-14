На Мукачівщині затримали зловмисника, який до смерті побив односельця

Співробітники Відділу поліції № 1 Мукачівського райуправління затримали зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму односельцю. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Підозрюваному за вчинений злочин загрожує до 10 років позбавлення волі

Вчора, 12 червня, на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків Мукачівської лікарні про госпіталізацію 58-річного чоловіка з тяжкою травмою голови. Згодом у реанімаційному відділенні потерпілий помер.

Для встановлення обставин травмування чоловіка за викликом виїхали спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення, слідчо-оперативна група Головного управління поліції області та співробітники місцевого відділу поліції. За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося зʼясувати, що до спричинення тілесних ушкоджень загиблому причетний 60-річний мешканець села Клячаново.

Злочин було вчинено за місцем проживання підозрюваного. Там між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант завдав кілька ударів битою по голові односельцю.

На місці події поліцейські провели огляд та вилучили ряд речових доказів, серед яких і знаряддя вчинення злочину.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.» та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Вказані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області