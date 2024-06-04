На Мукачівщині затримали зловмисника, який у стані сп’яніння ножем травмував співмешканку

3 червня близько 9-ї години ранку від медиків Мукачівської районної лікарні до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію із ножовим пораненням 40-річної жительки Чинадійова.

За даним фактом співробітники Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління розпочали розслідування. Правоохоронці з’ясували, що до травмування закарпатки причетний її 47-річний співмешканець, уродженець Чернівецької області.

Встановлено, що інцидент трапився близько 8-ї години ранку у будинку потерпілої. Між жінкою та чоловіком на фоні неприязних стосунків виникала сварка, під час якої останній схопив ножа та наніс ним удар в живіт господарці помешкання. Знаряддя злочину фігурант намагався приховати. Його поліцейські виявили на присадибній ділянці неподалік місця інциденту. Ніж та інші речові докази поліцейські вилучили та скерують експертам на дослідження.

Самого ж зловмисника поліцейські розшукали на вокзалі у Мукачеві. Він перебував у нетверезому стані та намагався виїхати за межі Закарпатської області. Його освідували — виявили 1,36 проміле алкоголю.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області