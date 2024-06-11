На Мукачівщині затримано сімейного кривдника, який побив співмешканку, 10-місячну дитину та поранив поліцейського

Ввечері 10 червня до поліції зателефонувала 21-річна жителька селища Воловець Мукачівського району та повідомила, що її співмешканець вчиняє відносно неї та її 10-місячної дитини домашнє насильство.

За викликом негайно виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції. На місці події вони виявили 20-річного кривдника, який наніс заявниці та малолітній дитині тілесні ушкодження. Зловмисник поводив себе агресивно та був озброєний ножем.

Поліцейські намагалися заспокоїти фігуранта та владнати конфлікт, однак останній на вимоги правоохоронців не реагував та почав погрожувати їм ножем. Під час припинення правопорушення зловмисник заподіяв тілесні ушкодження співробітнику поліції. У останнього діагностовано множинні рани кисті та накладено шви на фаланги пальців. У жінки та малолітньої дитини – синці.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Окрім цього, слідчі Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, тобто умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Затриманому загрожує до 5 років ув’язнення. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області