На Мукачівщині завершено розслідування у справі щодо вбивства місцевого жителя

Подія трапилася 12 червня у селі Клячаново Мукачівського району. Того дня на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 58-річного чоловіка з тяжкою травмою голови. Згодом у реанімаційному відділенні пацієнт помер.

Для встановлення обставин травмування чоловіка за викликом виїжджала слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення Головного управління поліції області.

За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до спричинення тілесних ушкоджень загиблому причетний його 60-річний односелець.

Між чоловіками трапився конфлікт, у ході якого фігурант битою завдав кілька ударів по голові потерпілому.

Тоді поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України. На період розслідування останній перебував під вартою.

Наразі у справі зібрано достатньо доказів, слідчі сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Закарпатець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області