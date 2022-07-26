На Миколаівщині чоловіка судитимуть за систематичне домашнє насильство стосовно співмешканки

Прокурором Первомайської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Арбузинської територіальної громади Первомайського району за фактом домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

За даними слідства, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство над своєю 23-річною співмешканкою, а саме ображав її, висловлювався щодо неї нецензурною лайкою, погрожував та принижував, що призвело до психологічних страждань жінки, які супроводжувались змінами у психоемоційному стані, накопиченні емоційних переживань образливості, приниженої гідності.

Правопорушника раніше за вчинення домашнього насильства вже було притягнуто судом до адміністративної відповідальності за ч. 1 та ч. 2 ст. 173-2 КУпАП, проте, він продовжував вчиняти свої протиправні дії.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Миколаївська обласна прокуратура