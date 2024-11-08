На Миколаївщині депутату селищної ради шахрайським шляхом заволодів 21 га землі

За дорученням виконувача обов’язків керівника Миколаївської обласної прокуратури та під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури депутату Первомайської селищної ради Миколаївського району повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, підбурюванні до внесення недостовірних відомостей до офіційного документа та використанні підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, попередньо підбуривши невстановлену особу до виготовлення підробленого документа, сприяв створенню підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 21 га в межах Первомайської селищної ради.

У подальшому, на підставі цих документів, було розроблено технічну документацію із землеустрою. Знаючи, що земельні ділянки йому у власність не надавалися, підозрюваний звернувся до державного реєстратора для реєстрації права власності на зазначені ділянки.

Після реєстрації права власності він почав незаконно обробляти ці землі, завдавши територіальній громаді збитків на суму понад 400 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

За вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура