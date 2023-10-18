На Миколаївщині до 6 років тюрми засуджено двох колаборанток, які «побудували кар’єру» в окупаційному органі

За підтримання публічного обвинувачення Миколаївською обласною прокуратурою судом винесено обвинувальні вироки стосовно двох мешканок міста Снігурівка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурор у суді довів, що жінки, під час окупації збройними формуваннями рф території м. Снігурівка та Снігурівського району, добровільно погодилися на співпрацю з окупаційною владою.

Одна з них була призначена на посаду начальника «відділу соціальних виплат військово-цивільної адміністрації м. Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області». Жінка виконувала організаційно-розпорядчі функції, а саме: контролювала та організовувала роботу відділу окупаційної адміністрації держави-агресора, формувала та передавала звітність представникам рф про роботу тощо.

Інша жінка обіймала посаду головного бухгалтера військово-цивільної адміністрації м. Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області. В її обов ʼязки входили контроль та організація роботи бухгалтерського відділу окупаційної адміністрації, нарахування заробітної плати та видача коштів працівникам окупаційної влади, передача звітності роботи її відділу щодо використання коштів.

Досудове розслідування здійснювалось СБУ в Миколаївській області.

За принципової позиції прокурора колаборанток визнано винними у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років та з конфіскацією майна.

Примітка: вирок ще не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

Миколаївська обласна прокуратура