На Миколаївщині ексдепутат ОПЗЖ підозрюється у перевищенні повноважень, збитки від яких склали понад ₴6 млн.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ексдепутату Миколаївської обласної ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.365 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора ДП «Баштанське лісове господарство», передав землі державного лісового фонду загальною площею 250 га для вирощування на них сільськогосподарських культур.

Як наслідок – державним інтересам завдано шкоди у вигляді матеріальних збитків у розмірі понад 6 млн грн.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура