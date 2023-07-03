На Миколаївщині ексдепутата ОПЗЖ судитимуть за перевищення повноважень, збитки від яких склали понад ₴6 млн.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою Миколаївської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексдепутата Миколаївської обласної ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.365 КК України).

За даними слідства, ексдепутат, перебуваючи на посаді директора ДП «Баштанське лісове господарство», у 2022 році, з перевищенням службових повноважень, уклав з підприємцями договори на обробіток земельних ділянок державного лісового фонду загальною площею 250 га для ведення лісового господарства (лісорозведення).

Разом з цим, передані для обробітку землі лісогосподарського призначення використано не для лісорозведення, а для сільськогосподарського виробництва, тобто не за цільовим призначенням, чим спричинено збитки державним інтересам у розмірі понад 6 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура