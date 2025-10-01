На Миколаївщині ексначальника служби пально-мастильних матеріалів затримано за підозрою у привласненні майна ЗСУ на суму понад ₴24 млн

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затримано колишнього начальника служби пально-мастильних матеріалів військової частини. Йому повідомлено про підозру у привласненні військового майна та недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 425 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020–2025 років підозрюваний отримував пальне для потреб військової частини, проте не доставляв його на склад. Для приховування схеми він вносив недостовірні відомості про рух майна, оформлював документи з порушеннями або взагалі їх не складав.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для Збройних Сил України. Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тис. грн.

Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до злочину. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Першого СВ ТУ ДБР у Миколаєві, за оперативного супроводу ОВ ТУ ДБР у Миколаєві, Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора