На Миколаївщині ґвалтівника засуджено до 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Баштанською окружною прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 45-річному мешканцю смт Березнегувате, який незаконно проник до житла та зґвалтував жінку (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 152 КК України).

Установлено, що зловмисник, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до домоволодіння 55-річної жінки у смт Березнегувате з метою з’ясування раніше виниклих неприязних відносин. Зловмисник, застосувавши фізичну силу, відчинив двері будинку, зайшов до спальної кімнати, де на той час відпочивала жінка та зґвалтував її.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаного злочину.

Вироком Березнегуватського районного суду зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Миколаївська обласна прокуратура