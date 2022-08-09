На Миколаївщині інтернет-шахрай «здавав» переселенцям неіснуючі квартири

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомлено про підозру 28-річному чоловіку у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, а також у таємному викраденні чужого майна у період дії воєнного стану (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

За даними слідства, мешканець смт Єланець на платформі OLX розмістив оголошення про надання в оренду квартир у місті Ужгород особам, які вимушені були залишити свої домівки через бойові дії. За свої послуги зловмисник брав передоплату, однак після надходження грошей на рахунки, оформлені на підставних осіб, припиняв зв’язок з громадянами. За попередніми даними, шахрай ошукав щонайменше 5 жителів інших регіонів. Серед ошуканих, які прагнули знайти безпечний прихисток, жінки з дітьми.

До того ж аферист, коли знаходився у м. Первомайськ, скористався довірливістю жінки, в якій винаймав житло, та шахрайським шляхом заволодів її телефоном, за допомогою якого втрутився до мобільного додатку онлайн-банкінгу та отримав можливість розпоряджатися її картковими рахунками.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони та сім-карти.

Аферист на момент вчинення злочинів вже знаходився у розшуку в м. Запоріжжя за вчинення майнових злочинів, на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність.

Шахрайську схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області спільно зі слідчими Первомайського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура