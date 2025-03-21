На Миколаївщині керівник районного ЦНАПу відчужив 42 га землі стороннім особам

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури керівнику одного з районних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Миколаївської області повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди громадським інтересам, та у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, якщо вона заподіяла значну шкоду (ч. 1,2 ст. 365-2, ч. у . 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, зловживаючи своїми повноваженнями та, без правових підстав, шляхом несанкціонованої зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, без законних на те підстав, перереєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, загальною площею 42 га на сторонніх осіб.

Власником цієї землі є місцеві мешканці, які надали їх в оренду сільськогосподарському товариству, що здійснює свою діяльність на території Миколаївського району.

Внаслідок таких дій сільськогосподарському товариству завдано збитків на понад 1,1 млн грн.

Варто зазначити, що у серпні 2024 року цій особі вже було повідомлено про підозру за аналогічним правопорушенням. Тоді йшлося про незаконну реєстрацію земельної ділянки у курортній зоні «Коблеве» на чорноморському узбережжі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №8 МРУП ГУНП у Миколаївській області.

За вказані кримінальні правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбачлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура