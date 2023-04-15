на миколаївщині кіберполіцейські припинили злочинну діяльність групи онлайн-шахраїв

Нині слідчі поліції оголосили про підозру двом фігурантам, які спеціалізувались на продажі неіснуючого товару в інтернеті. Всього за оцінкою кіберполіції внаслідок протиправних дій аферистів потерпілим із різних регіонів України завдано збитків понад пів мільйона гривень.

Припинили злочинну діяльність онлайн-шахраїв співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ спільно зі слідчими і оперуповноваженими Первомайського районного відділу поліції за сприяння співробітників Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та керівництва виправної установи під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Під час проведення першочергових розшукових дій правоохоронці встановили, що 37-річний засуджений за шахрайські дії, який нині відбуває покарання в одній із виправних колоній Миколаївщини, продовжив свою аферистську діяльність. До шахрайської схеми він залучив свою 37-річну співмешканку, яка проживає у Первомайську. Зловмисники свідомо обманювали громадян, продаючи їм неіснуючий товар: дрова, будівельні матеріали та добрива, з фейкових торгівельних онлайн-майданчиків та в соціальній мережі. Від покупців вони вимагали і отримували повну або часткову оплату на підконтрольні їм банківські картки, а після надходження коштів блокували клієнтів та більше на зв’язок не виходили.

Вчора, 13 квітня, співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області разом з слідчими та оперативниками райвідділу поліції провели санкціоновані обшуки у виправній колонії та за місцем мешкання фігурантки. Під час яких правоохоронці вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім картки, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують факти злочинної діяльності шахраїв.

Слідчі затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили потерпілих, які втратили кошти, замовивши неіснуючий товар саме у цих шахраїв.

Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Зараз слідчі довели причетність фігурантів до скоєння шести фактів шахрайств. Правоохоронці продовжують встановлювати потерпілих від протиправних дій вказаних аферистів.

Розслідування триває.

Кіберполіція попереджає, що останнім часом такий вид шахрайства, пов’язаний із продажом неіснуючих товарів на різних платформах комерційних оголошень та у соцмережах, є дуже розповсюдженим, і від нього щоденно страждають довірливі громадяни.

Шановні громадяни, будьте уважними та обережними, не поспішайте віддавати свої заощадження аферистам. Користуйтесь поштовим сервісом «накладений платіж», оплачуйте посилку тільки після її отримання та перевірки функціональності та не направляйте гроші у якості передоплати за товар.

Первомайський районний відділ поліції