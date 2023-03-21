На Миколаївщині неповнолітньому за розбійний напад загрожує до 15 років ув’язнення

Молодик вимагав у місцевої мешканки мобільний телефон, погрожуючи застосувати зброю. За вчинене фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вчора, 19 березня, до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевих мешканців скоїли напад.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група райвідділу встановила, що близько 19:00 31-річна жінка та 32-річний чоловік перебували на одній із вулиць міста не подалік багатоповерхівки, коли до них підійшов незнайомий молодик та почав вимагати у жінки мобільний телефон, погрожуючи застосувати предмет схожий на пістолет. Злякавшишь, жінка почала кликати на допомогу, а її чоловік тим часом самотужки намагався зупинити зловмисника. Випадковий перехожий, почувши крики, кинувся на допомогу молодій парі, та разом із ними утримував його до приїзду поліції.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили предмет зовні схожий на пістолет та газовий балончик. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу для проведення відповідних досліджень.

З місця події правоохоронці доставили 17-річного нападника до районного відділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій, вчинений в умовах воєнного стану». Санкцією статті передбачено покарання до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найближчим часом у суді вирішуватимуть питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наголошуємо, на осіб, які вчиняють злочини в умовах правового режиму воєнного стану, який нині діє в Україні, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

Слідчі дії тривають.

Первомайський районний відділ поліції