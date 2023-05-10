На Миколаївщині онлайн-шахрайка продавала неіснуючий одяг

Мешканка Кривоозерської територіальної громади ошукала більше 40-ка громадян зі всієї території України під виглядом продажу одягу в соцмережі. За скоєне жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили протиправні дії онлайн-шахрайки співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області спільно зі оперативниками відділення поліції № 3 Первомайського районного відділу.

У ході досудового слідства поліцейські встановили, що 34-річна мешканка Кривого Озера в одній із соціальних мереж розміщувала публікації у вигляді фотозображень та відеозаписів під виглядом оголошень щодо продажу різноманітного одягу. Від охочих придбати товар жінка отримувала повну оплату на рахунки підставних осіб. Однак взятих на себе обов’язків не виконувала та припиняла зв’язок із покупцями.

За попередніми підрахунками, у такий спосіб зловмисниця привласнила близько 120-ти тисяч гривень.

В оселі фігурантки поліцейські провели санкціонований обшук. Під час якого виявили та вилучили 10 банківських карток, 15 сім-карток, три стартові пакети та 12 мобільних телефонів, в яких містились докази злочинної діяльності. Все вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.

Сьогодні, 10 травня, за процесуального керівництва Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури слідчі відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нині слідчі довели причетність фігурантки до скоєння 20 фактів шахрайств. Правоохоронці продовжують встановлювати потерпілих від протиправних дій вказаної аферистки.

Розслідування триває.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області