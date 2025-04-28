На Миколаївщині покидьок кинув гранату в поліцейських. Один з них загинув, троє були поранені

Миколаївщина. Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський

Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.

Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт – поставте собі питання «А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?». До кого ви звернетесь за захистом?

У людей чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда. Але ми точно будемо реагувати першими. Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій.

Озброєного нападника одразу ж затримано. Але це не поверне життя нашому колезі.

Непоправна втрата для усього колективу Нацполіції, біль для родини… Мої співчуття рідним Максима.

Вічна пам’ять…