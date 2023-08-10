На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство співмешканки

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Замах на умисне вбивство”. За скоєний злочин 53-річному зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вчора, 9 серпня, до відділення поліції № 3 Первомайського районного відділу надійшло повідомлення про те, що мешканець Кривоозерської територіальної громади намагався вбити свою співмешканку.

У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські зʼясували, що між потерпілою та її співмешканцем за місцем їхнього проживання виникла сварка. У ході зʼясування стосунків чоловік схопив ножа та наніс декілька ударів жінці в область грудної клітини та рук.

З місця події потерпілу доставили до лікарні, де їй надали медичну допомогу.

Зловмисника оперативники доставили до відділення поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

Нині за процесуального керівництва Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Первомайський районний відділ поліції