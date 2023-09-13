На Миколаївщині посадовець військової частини відправляв підлеглих працювати охоронцями на приватному підприємстві

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На Миколаївщині ДБР повідомило про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, який направляв бійців працювати охоронцями приватного підприємства.

За даними слідства, командир батальйону віддав наказ трьом підлеглим військовослужбовцям працювати охоронцями на приватному охоронному підприємстві, з директором якого він був знайомий.

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Своєю чергою бійці, працюючи охоронцями, продовжували майже півтора року отримувати заробітну плату за виконання завдань, пов’язаних з проходженням військової служби. Таким чином державі завдано збитків на понад півмільйона гривень.

Командиру батальйону наразі повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень та у зловживанні службовим становищем (ч. 4 ст. 426-1 КК України; ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР

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