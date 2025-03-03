На Миколаївщині працівники дитячих закладів знущалися з підопічних

Діти не отримували належного догляду, навіть коли хворіли.

У дитячих закладах Миколаївської області представники Офісу омбудсмена виявили численні порушення прав дітей. Зокрема, дітей зв’язували – нібито для того, щоб вони «не травмувалися». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс омбудсмена.

За інформацією відомства, у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги підопічних зв’язували ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках, аби ті не вимагали багато уваги. Такі дії застосовували навіть до 6-місячного немовляти.

Адміністрація закладу пояснила це «недопущенням травмування».

У Офісі омбудсмена нагадали, що Європейський комітет із питань запобігання катуванням у рекомендаціях неодноразово наголошував на недопущенні застосування методів фіксації щодо неповнолітніх.

«Працівники Центру здійснювали фіксацію дітей на власний розсуд, без будь-якого обґрунтування, а також занесення вказаних відомостей до медичної документації дітей, що може бути розцінене як прояв жорстокого поводження із дитиною за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Також в Офісі омбудсмена зауважили, що догляд за 8 дітьми (п’ятеро з яких – немовлята, а троє потребують паліативної допомоги) здійснювали двоє працівників. Водночас, згідно з наданими списками, у день візиту у закладі налічувалося 89 працівників. До того ж, у підсобних приміщеннях Центру виявили алкогольні напої.

Перебуваючи на Миколаївщині, моніторингова група також відвідала:

Лисогірську спеціальну школу, на базі якої також розміщуються евакуйовані діти з Широколанівської спеціальної школи;

Антонівський мистецький ліцей, до якого також евакуйовано дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації;

Вознесенську спеціальну школу Миколаївської обласної ради.

У цих закладах так само виявили системні порушення. Зокрема, вихованцям не було забезпечено право на освіту: в одному з релокованих закладів діти навчаються дистанційно через месенджери, без доступу до обладнаних класів і спортивних приміщень, які насправді там є.

В одному з вказаних закладів дитині видавали протерміновані психотропні препарати, в іншому – діти захворіли на коросту і понад тиждень перебували в ізоляторі без огляду лікаря.

Офіс омбудсмена підготував та направив заяву щодо вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування), до Офісу генерального прокурора.