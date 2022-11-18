На Миколаївщині правоохоронці перекрили канал незаконного постачання вогнепальної зброї та боєприпасів

Мешканець Миколаївщини намагався продати ящик гранат, піхотний вогнемет та гранатомет, все це зловмисник оцінив у 1800 доларів США. Під час отримання грошей його затримали. Нині слідчі затримали фігуранта, за вчинене йому загрожує до семи років ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції спільно з оперативниками СБУ та прикордонної служби в Миколаївській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили місцевого мешканця, який незаконно займався збутом зброї та боєприпасів серед кримінальних елементів.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що 26-річний зловмисник підшукував клієнтів, серед осіб з кримінальним минулим. Після чого домовлявся з ними про ціну та здійснював поставку зброї та боєприпасів замовникам.

Саме безпосередньо після продажу ящика, у якому містилося 20 гранат, та піхотного вогнемета та протитанкового гранатомета, зловмисника затримали правоохоронці.

Під час обшуків поліцейські вилучили зброю та боєприпаси, грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, та інші докази протиправної діяльності зловмисника.

Нині слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому вже повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України «Придбання, зберігання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу». Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Триває слідство, встановлюються інші особи, що можуть бути причетні до вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області