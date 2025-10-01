На Миколаївщині припинено незаконний видобуток корисних копалин зі збитками на суму понад ₴120 млн

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод (ч. 3 ст. 240 КК України).

За даними слідства, директор одного з товариств Баштанського району за попередньою змовою з іншою особою, у період з січня 2024 року по вересень 2025 року, здійснював незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного зазначення – а саме підземних вод, з подальшим виробництвом, фасуванням та реалізацією питної води населенню без отримання дозволу на користування надрами, що є грубим порушенням вимог чинного законодавства України про надра.

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено електронасос, 10 промислових об’єктів виробничої лінії із виготовлення та сортування пластикових ємкостей та маркування продукції, понад 2 тис пластикових ємкостей з негазованою та газованою водою, майже 900 одиниць порожньої продукції та маркувальних засобів, а також документацію з черновими записами.

Згідно проведених розрахунків шкода, спричинена незаконним видобуванням корисних копалин, складає понад 120 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також до суду скеровано клопотання про арешти речових доказів, вилучених під час проведених обшуків.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – УСР в Миколаївській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура