На Миколаївщині судитимуть членів ОЗГ, які незаконно переправляли за кордон України ухилянтів
Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою, з використанням завідомо підроблених документів (ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України).
Слідством встановлено, що 40-річний мешканець міста Одеси організував злочинне угрупування щодо незаконного перетину державного кордону України для чоловіків призовного віку через пункти пропуску з Республікою Молдова та Румунією.
До злочинної схеми він залучив ще двох осіб – 33-річного мешканця міста Одеси та 36-річну мешканку міста Миколаєва.
Підозрювані підшукували чоловіків призивного віку, яких із використанням завідомо підроблених документів, що нібито підтверджують наявність у них статусу багатодітного батька та дають підстави безперешкодного перетину кордону, шляхом вказівок, порад тощо, переправляли через державний кордон України.
Вартість таких «послуг» складала від 4200 доларів США до 5500 євро.
У ході обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено мобільні телефони, грошові кошти, отримані за організацію незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку.
Зловмисників викрили в січні поточного року, стосовно них обрано запобіжні заходи: тримання під вартою для чоловіків та цілодобовий домашній арешт для жінки.
На майно підозрюваних, а саме на автомобіль, будинок та грошові кошти, накладено арешт на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області за оперативної підтримки УСБУ в області та УСР в Миколаївській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Миколаївська обласна прокуратураTweet