На Миколаївщині судитимуть членів ОЗГ, які виготовляли та збували психотропи

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організаторки та чотирьох членів організованої злочинної групи за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також за фактом незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що 39-річна мешканка Южноукраїнська запропонувала трьом своїм знайомим чоловікам, віком від 32 до 52 років, та 36-річній знайомій взяти участь у злочинній діяльності, пов’язаній із незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини – PVP та її подальшого збуту.

Організаторка угруповання займалась придбанням обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини, підшукала житлове приміщення для обладнання лабораторії в одному із сіл Арбузинської територіальної громади, де фігуранти виготовляли синтетичний наркотик та у подальшому збували на території міста Южноукраїнська і Вознесенського району.

Під час санкціонованих обшуків вилучено близько 100 грамів психотропної речовини PVP, а також прекурсори та інші необхідні речовини для виготовлення психотропної речовини, приладдя для виготовлення психотропної речовини, мобільні телефони.

Усі фігуранти перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – СБУ в області.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура