На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який убив свого сина

Баштанською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 66-річного мешканця м. Снігурівка в умисному вбивстві свого 43-річного сина (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 5 лютого 2024 року між обвинуваченим, який перебував стані алкогольного сп’яніння, та його сином виникла сварка, під час якої зловмисник схопив сокиру та завдав нею декілька ударів потерпілому по голові.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось ВП № 2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура