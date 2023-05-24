На Миколаївщині судитимуть ґвалтівника неповнолітньої

Прокурором Баштанської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт про вчинення 24-річним мешканцем Баштанського району зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідством встановлено, що 26 лютого 2023 року в одному з населених пунктів Баштанського району нетверезий чоловік, застосовуючи фізичне насильство, зґвалтував 14-річну дівчину.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура