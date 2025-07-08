На Миколаївщині судитимуть керівника КЕУ за привласнення понад ₴2,3 млн, виділених на оборону

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, який привласнив понад 2,3 млн гривень бюджетних коштів, виділених на оборону країни.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовець мав організувати закупівлю паливної деревини для потреб Збройних сил України. Знаючи реальну вартість продукції, він налагодив схему незаконного збагачення, залучивши до неї свого підлеглого — провідного інженера управління.

Фактично деревинузакуповували у лісгоспах ДП «Ліси України» під виглядом постачання місцевому населенню, яке мало право на пільгову ціну. Надалі той самий товар через фіктивні фірми продавали вже КЕУ — утричі дорожче.

Отримані внаслідок оборудки понад 2,3 млн гривень зловмисники перевели на рахунки підконтрольних приватних компаній.

Для забезпечення відшкодування збитків державі на майно посадовця накладено арешт. Наразі він звільнений з посади.

Керівник управління та його підлеглий обвинувачуються у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань