На Миколаївщині судитимуть посадовця лісгоспу, який «роздав» 450 га земель держпідприємства

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно посадовця ДП «Березнегуватський лісгосп», що на Миколаївщині. Він незаконно роздавав землю лісового фонду під посіви. Завдана ним шкода державним інтересам склала понад 45 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Керівник лісгоспу незаконно роздав в оренду фермерам понад 450 га. На цій землі підприємці протягом чотирьох років замість відновлення лісу засіювали зернові культури для отримання багатомільйонних прибутків.

Наразі посадовець звільнений з посади й обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків ДБР арештувало майно посадовця.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.